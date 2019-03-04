Пальчики оближешь! "Роскачество" рассказало, как выбрать ингредиенты для блинов

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При выборе муки прежде всего нужно обращать внимание на сорт, цвет и упаковку. Блины из пшеничной муки сорта "экстра" будут тонкими и воздушными. Цвет при этом должен быть белый или кремовый. Плотная бумажная упаковка идеальна для хранения муки. По результатам исследования эксперты признали лучшей муку Makfa. "Алейка", "Французская штучка" и "Экстра" также рекомендованы к покупке.Важный ингредиент для традиционного масленичного угощения — сливочное масло. При его покупке нужно искать на этикетке молочные жиры, коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Именно из них делается настоящее сливочное масло. При этом продукт лучше хранится в фольге, поэтому обходите стороной завёрнутые в пергамент бренды. Из 64 исследованных марок знак качества достался только трём: маслу "Рузское", "Ферма" и Lattesco.Для жарки блинов, как ни странно, лучше подходит рафинированное масло — оно не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом. Выбирать масло нужно по цвету, дате изготовления и даже положению на полке в магазине. Чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше. Чтобы не попался продукт с прогорклым вкусом, нужно покупать "молодое" масло — чем оно свежее, тем лучше. Под воздействием любого света масло быстро портится и теряет полезные свойства, поэтому брать лучше из дальних рядов.Из 57 торговых марок рафинированного масла знак качества получили 11: "Добавкин", "Златожар", "Знатное", "Каролина", "Кубанское любимое", "Первым делом", "Подворье", "Россиянка", "Слобода", "Солнечная линия", "Щедрое лето". Из нерафинированных лучшие: "Дары Кубани", "Кубанское любимое", "Слобода" и "Селяночка".У хороших яиц упаковка должна быть чистой, без пятен и плесени, а скорлупа — без сколов и трещин. Ещё одна полезная информация: чем ближе расстояние от фермы до прилавка, тем лучше будет продукт. По результатам исследования "Роскачество" рекомендовало к покупке яйца марок "Лента" и "Самое вкусное".Эксперты также проверили 38 образцов солёного лосося в ломтиках и посоветовали только две: "Русское море" и "Санта Бремор".