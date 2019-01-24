«ПТС»: Информация о возмещении ущерба
24 января 2019 14:57
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В связи с произошедшим 22.01.2019 г. инцидентом на участке магистральной тепловой сети АО «ПТС» в районе дома №257 по улице Стара-Загора все пострадавшие граждане могут обратиться за страховым возмещением в страховую компанию.
Страховые возмещения осуществляются СПАО «Ингосстрах» по полису серии 111 №0200246184.
Телефон горячей линии СПАО «Ингосстрах»: 8 (495) 725-73-38
Офис компании в Самаре: пр-т Карла Маркса, 201 «б»; контактный телефон: (846) 993-58-70.
ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара) 279-63-19, передает пресс-служба "ПТС".
Страховые возмещения осуществляются СПАО «Ингосстрах» по полису серии 111 №0200246184.
Телефон горячей линии СПАО «Ингосстрах»: 8 (495) 725-73-38
Офис компании в Самаре: пр-т Карла Маркса, 201 «б»; контактный телефон: (846) 993-58-70.
ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара) 279-63-19, передает пресс-служба "ПТС".
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