«ПТС»: Информация о возмещении ущерба

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В связи с произошедшим 22.01.2019 г. инцидентом на участке магистральной тепловой сети АО «ПТС» в районе дома №257 по улице Стара-Загора все пострадавшие граждане могут обратиться за страховым возмещением в страховую компанию.



Страховые возмещения осуществляются СПАО «Ингосстрах» по полису серии 111 №0200246184.



Телефон горячей линии СПАО «Ингосстрах»: 8 (495) 725-73-38



Офис компании в Самаре: пр-т Карла Маркса, 201 «б»; контактный телефон: (846) 993-58-70.



ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара) 279-63-19, передает пресс-служба "ПТС".

