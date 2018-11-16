ПСС СО: Выход на воду на маломерных судах для граждан опасен для жизни (Уточненное)

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В связи с этим выход на воду на маломерных судах для граждан опасен для жизни, так как до образования ледового покрытия оказание помощи на воде не представляется возможным.Просим взять во внимание сложившуюся ситуацию с погодными условиями, проявить благоразумие и не рисковать своей жизнью, передает пресс-служба ПСС СО.Главное управление МЧС России по Самарской области опровергает информацию, размещенную Поисково-спасательной службой Самарской области о том, что не будет оказываться помощь на воде до образования ледового покрова.Главное управление сообщает, что помощь будет оказываться несмотря на то, что Поисково-спасательная служба, как и подразделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» законсервировали суда на зимний период, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба ПСС СО