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Новости /  Общество /  Социум  

ПСС СО: Выход на воду на маломерных судах для граждан опасен для жизни (Уточненное)

16 ноября 2018 15:23
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С 15 ноября специальная техника поисково-спасательных подразделений для работы на водных объектах была поставлена на зимнее хранение и законсервирована.
С 15 ноября, в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха на территории Самарской области, специальная техника поисково-спасательных подразделений для работы на водных объектах была поставлена на зимнее хранение и законсервирована.

В связи с этим выход на воду на маломерных судах для граждан опасен для жизни, так как до образования ледового покрытия оказание помощи на воде не представляется возможным.

Просим взять во внимание сложившуюся ситуацию с погодными условиями, проявить благоразумие и не рисковать своей жизнью, передает пресс-служба ПСС СО.

Главное управление МЧС России по Самарской области опровергает информацию, размещенную Поисково-спасательной службой Самарской области о том, что не будет оказываться помощь на воде до образования ледового покрова.

Главное управление сообщает, что помощь будет оказываться несмотря на то, что Поисково-спасательная служба, как и подразделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» законсервировали суда на зимний период, передает пресс-служба облМЧС. 



Фото:   пресс-служба ПСС СО
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Комментарии



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