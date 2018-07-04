PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию
4 июля 2018 23:56
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«Да уволилась, бизнес не должен быть вовлечен в политику ни в каком виде, я же все-таки профессиональный пиарщик. Любой мой пост извращается в неблагоприятном не только для меня контексте, но и для компании», — пояснила Панина.
Она добавила, что после увольнения собирается вести курсы лидерства. «Мне хочется выдохнуть, и я думаю, что сейчас про пиар я знаю все и даже больше того, что я хотела бы знать. Пиар меня не манит. Я думаю, моя новая работа будет связана с лидерством и с умением держать удар, это важно в наше время, когда можно подвергнуться кибербуллингу, троллингу», — пояснила она, добавив, что и раньше вела тренинги.
Ранее Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
На данное сообщение обратила внимание советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост. Тем не менее руководство «Леруа Мерлен» приняло решение временно отстранить ее от должности PR-директора. Также в компании извинились за инцидент.
Сама Панина также извинилась за публикацию непроверенной информации. Она добавила, что из-за этого ей стало поступать множество угроз. «Публикуя пост, я ожидала, что пользователи Facebook скажут, что было на самом деле. А теперь толпы людей рвутся мне во все соцсети с угрозами и обвинениями», — отметила она.
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