ПФР рассказал о новом свидетельстве обязательного пенсионного страхования
2 апреля 2019 21:44
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В ведомстве уточнили, что для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, просто открывается страховой номер индивидуального лицевого счета.
По нему можно будет получать необходимые услуги.
Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР.
Подчеркивается, что изменения касаются формальной регистрации в страховой системе, на пенсионном обеспечении это никак не скажется.
В пресс-службе министерства труда и соцзащиты пояснили, что ранее выданные страховые свидетельства по-прежнему действительны, обменивать их не придется.
Закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета накануне подписал Владимир Путин.
Из документа следует, что ПФР для каждого гражданина России и иностранца, постоянно или временно пребывающего на территории страны, открывает индивидуальный лицевой счет.
Страховой номер счета будет идентификатором физического лица при получении государственных и муниципальных услуг.
После открытия счета ПФР выдает документ, подтверждающий регистрацию в бумажном и электронном виде, по выбору гражданина.
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