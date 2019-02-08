ПФР попросил челябинца "в добровольном порядке" вернуть три копейки переплат

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— В случае если по каким-либо причинам пенсия выплачена в размере, превышающем установленный, образуется излишне выплаченная сумма пенсии... Это может быть сумма от одной копейки и выше. При изменении размера пенсии территориальный орган ПФР обязан уведомить получателя о факте и размере переплаты, — уточняется в сообщении.В ПФР также отметили, что из уведомления, размещённого в Сети, следует, что территориальный орган ПФР действовал согласно законодательству.Ранее стало известно, что жителю Челябинска прислали письмо из управления ПФР в Тракторозаводском районе, где говорится: "В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18 июня 2018 года по 30 июня 2018 года вам была излишне выплачена пенсия на сумму 0 рублей 03 копейки. УПФР просит в связи с переплатой возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке".