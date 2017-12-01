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ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирующей акции «Включайся 2». Целью мероприятия, которое пройдет с 1 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года, является поощрение добросовестных плательщиков, оплачивающих электроэнергию и передающих показания приборов учета электроэнергии с помощью «Личного кабинета».Чтобы принять участие в акции «Включайся 2» нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте www.samaraenergo.ru. и дать свое согласие на получение счетов только по электронной почте и получение уведомлений и информации через SMS. Еще одним условием является отсутствие задолженности по оплате за электроэнергию по состоянию на 01.03.2018.Итоги акции будут подведены c 1 по 15 апреля 2018 года.Подобная акция уже проводилась «Самараэнерго» в прошлом году, в ней приняли участие более тысячи граждан-потребителей. Победителями стали 240 человек, в качестве приза они получили наборы энергосберегающих лампочек.Стоит отметить, что все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлятьсвоим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать показания приборов учета. Преимущества «Личного кабинета» уже оценили почти 80 тысяч потребителей, сообщает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».