Ожидается ухудшение погодных условий: по области местами небольшой дождь и порывы ветра до 15-18 м/с

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 07 октября до 19 часов 08 августа переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем по области местами небольшой дождь и порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью 5-10 °С, днем 14-19 °С, в Самаре ночью 8-10 °С, днем 16-18°С.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.При осадках:- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.Фото из архива облМЧС