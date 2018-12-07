Оценка управляющих компаний Самарской области: предварительные итоги

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Модуль «Вместе» предоставляет жителям Самарской области возможность оценить деятельность своей управляющей компании – как в целом, так и по отдельным направлениям деятельности (осуществление текущего ремонта, содержание мест общего пользования, уборка снега и др.). Такая оценка позволяет органам власти в любой момент получить информацию о том, как деятельность управляющих компаний оценивается жителями – основными и главными потребителями их услуг.Дать оценку работе своей управляющей компании может любой житель региона. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте модуля «Вместе» (или скачать мобильное приложение), перейти в соответствующий раздел голосования, найти в списке организацию, которая занимается обслуживанием его многоквартирного дома, и ответить на несколько вопросов.26 ноября 2018 года подведены промежуточные итоги оценки деятельности управляющих компаний, которые были заслушаны на рабочем совещании в государственной жилищной инспекции Самарской области с участием представителей Администрации Губернатора Самарской области и самих управляющих компаний.За четыре месяца деятельность своих управляющих компаний оценили более 2000 жителей. И лишь пятая часть из них довольны работой своей управляющей компании.Окончательные результаты оценки деятельности управляющих компаний будут подведены по итогам года в конце декабря. Результаты будут представлены в государственную жилищную инспекцию и станут одним из критериев для составления ежегодного рейтинга управляющих компаний Самарской области.В дальнейшем итоги оценки жителями деятельности своих управляющих компаний на сайте или в мобильном приложении модуля «Вместе» будут подводиться ежеквартально и рассматриваться на рабочих совещаниях в государственной жилищной инспекции Самарской области.Повлиять на итоговую оценку деятельности своей управляющей компании может каждый житель! Для нас важен голос каждого из вас!Давайте вместе сделаем наши дома лучше!ТОП-10 УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (по данным на 26 ноября 2018 года):ООО «Мирт» (Новокуйбышевск)ООО «Визит-М» (Самара)ООО «УК №1 ЖКХ» (Тольятти)ИП Саркисян С. Г. (Чапаевск)ООО «УК Авиакор-Стандарт»ООО «Новоградсервис» (Новокуйбышевск)АО «ЖУК» (Новокуйбышевск)ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ» (Самарская область)ООО «УК «Коммунальный сервис» (Самара)ООО УК «Тольятти Сервис» (Тольятти), передает пресс-служба облправительства.