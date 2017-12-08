Оценить качество услуг Кадастровой палаты Самарской области можно на портале «Ваш контроль»
8 декабря 2017 10:14
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Оставить отзыв, предложение или оценить государственные услуги, оказанные специалистами регионального филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», можно на портале мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), сообщает ведомство.
С 1 января 2017 года областная Кадастровая палата приступила к оказанию государственных услуг в части предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно статистике учреждения, именно выдача информации из реестра является самой популярной услугой в сфере оформления недвижимости на протяжении долгого времени. Сегодня любой житель губернии, воспользовавшись услугами филиала, может оставить своё пожелание или отзыв на портале мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль».
Суть процедуры проста - необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать учреждение, в котором была оказана услуга, выбрать услугу и оценить её качество, ответив на небольшое число предложенных вопросов. Отметим, что на каждый отзыв на сайте «Ваш контроль» государственный орган размещает ответ с обоснованием и принятыми мерами, если они необходимы.
Кроме того, самарцы могут оценить качество оказания государственных услуг с помощью бесплатного смс-сообщения. Для этого при обращении в МФЦ нужно оставить свой номер телефона, после чего на него придет смс-сообщение. Полученную государственную услугу заявитель может оценить по пятибалльной шкале.
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