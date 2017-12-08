Оценить качество услуг Кадастровой палаты Самарской области можно на портале «Ваш контроль»

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Оставить отзыв, предложение или оценить государственные услуги, оказанные специалистами регионального филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», можно на портале мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), сообщает ведомство.С 1 января 2017 года областная Кадастровая палата приступила к оказанию государственных услуг в части предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно статистике учреждения, именно выдача информации из реестра является самой популярной услугой в сфере оформления недвижимости на протяжении долгого времени. Сегодня любой житель губернии, воспользовавшись услугами филиала, может оставить своё пожелание или отзыв на портале мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль».Суть процедуры проста - необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать учреждение, в котором была оказана услуга, выбрать услугу и оценить её качество, ответив на небольшое число предложенных вопросов. Отметим, что на каждый отзыв на сайте «Ваш контроль» государственный орган размещает ответ с обоснованием и принятыми мерами, если они необходимы.Кроме того, самарцы могут оценить качество оказания государственных услуг с помощью бесплатного смс-сообщения. Для этого при обращении в МФЦ нужно оставить свой номер телефона, после чего на него придет смс-сообщение. Полученную государственную услугу заявитель может оценить по пятибалльной шкале.