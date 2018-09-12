"Отравитель Скрипалей" пообещал дать комментарий СМИ после обращения Путина

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— Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю, — заявил Петров "России 24".Как уже сообщал Лайф, сегодня президент РФ Владимир Путин призвал Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поговорить со СМИ. Лидер страны также опроверг заявления Лондона о том, что "отравители" якобы работают в ГРУ. По словам главы государства, Петров и Боширов являются гражданскими.