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"Отравитель Скрипалей" пообещал дать комментарий СМИ после обращения Путина

12 сентября 2018 23:09
225
Лидер страны также опроверг заявления Лондона о том, что
Александр Петров, которого Лондон называет одним из обвиняемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, согласился дать комментарий прессе, передает life.ru.

— Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю, — заявил Петров "России 24".

Как уже сообщал Лайф, сегодня президент РФ Владимир Путин призвал Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поговорить со СМИ. Лидер страны также опроверг заявления Лондона о том, что "отравители" якобы работают в ГРУ. По словам главы государства, Петров и Боширов являются гражданскими. 
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Комментарии



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