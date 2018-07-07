Я нашел ошибку
Главные новости: 
Смотрят трансляции в ресторанах или просто на телефоне.
Самара не спи: все внимание к футболу
В Самаре на фан-фестивале присутствует 20 тысяч человек.
Дмитрий Азаров среди 20 тысяч человек следит за матчем Россия-Хорватия на фан-зоне
Впереди два дополнительных тайма по 15 минут.
В фанзоне на площади Куйбышева напряжение висит в воздухе: сборная России бьётся за выход в 1/4 финала
Агентство оценило его состояние в в $81,6 млрд. Лидируют по-прежнему Джефф Безос и Билл Гейтс.
Основатель Facebook Марк Цукерберг вышел на третье место, обогнав инвестора Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg
Дольше живут те, кто физически и социально активны, не пьют и не курят.
Продолжительность жизни человека на 20% определяется генетикой, а на 80% — образом жизни, рассказали в Минздраве
Болельщики скандируют: Россия! Россия! Эмоции на пределе! Россия вперёд!
Вход на фанфест временно закрыт: на площади Куйбышева максимальное количество болельщиков следит за матчем Россия и Хорватия
Епископ РПЦ Илия находился в паломнической поездке на Афон.
Отправившийся на Афон епископ Бирский и Белорецкий Илия умер в Греции, причина смерти неизвестна
Вслед за приостановкой чартерных программ петербургский туроператор объявил о приостановке своей деятельности.
Туроператор «Аврора-БГ» сообщил о приостановке деятельности
сегодня  Воскресенье, 8 июля, 00:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/07:
USD 63.12
-0.14
EUR 73.9
-0.06
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Отправившийся на Афон епископ Бирский и Белорецкий Илия умер в Греции, причина смерти неизвестна

7 июля 2018 22:29
257
Епископ РПЦ Илия находился в паломнической поездке на Афон.
На греческом полуострове Халкидики найден мертвым епископ Бирский и Белорецкий Илия (в миру Альберт Казанцев), сообщили в Русской православной церкви. Он был в Греции в паломнической поездке, передает РБК.

Как сообщили в РПЦ, накануне, 5 июля, епископ направился к берегу моря и пропал. Через некоторое время его стали искать знакомые, к поискам подключились береговая охрана и полиция.

Тело Илии обнаружили 6 июля. Причины смерти священнослужителя пока не известны. Его тело будет доставлено в Россию, говорится в сообщении.

Епископу было 47 лет, он родился в Саратовской области и после окончания школы прошел военную службу на космодроме Пл​есецк. В 2008 году архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий постриг Казанцева в иночество, в том же году он заочно окончил Киевскую духовную академию. В 2012 году был рукоположен в сан диакона, а в следующем году — в сан иеромонаха. В 2017 году с наречением имени Илия стал епископом Бирским и Белорецким.



Фото: EparhiyaUfa / YouTube



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 июля 2018  00:34
Смотрят трансляции в ресторанах или просто на телефоне.
Самара не спи: все внимание к футболу
Смотрят трансляции в ресторанах или просто на телефоне.    Социум
5
7 июля 2018  22:29
Епископ РПЦ Илия находился в паломнической поездке на Афон.
Отправившийся на Афон епископ Бирский и Белорецкий Илия умер в Греции, причина смерти неизвестна
Епископ РПЦ Илия находился в паломнической поездке на Афон. Социум
244
7 июля 2018  21:20
До этого семья посетила все игры Чемпионата мира по футболу в Самаре.
Семья Ярослава Есаулова из Самары стала полумиллионными посетителями Фанфеста
До этого семья посетила все игры Чемпионата мира по футболу в Самаре.    Социум
384
Весь список

Здравоохранение
7 июля 2018  23:19
Дольше живут те, кто физически и социально активны, не пьют и не курят.
Продолжительность жизни человека на 20% определяется генетикой, а на 80% — образом жизни, рассказали в Минздраве
 Дольше живут те, кто физически и социально активны, не пьют и не курят.   Здравоохранение
136
6 июля 2018  12:23
Жителей Исаклинского района примут офтальмологи мобильного комплекса областной больницы Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи.
Жителей Исаклинского района примут офтальмологи мобильного комплекса областной больницы
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
170
6 июля 2018  09:29
Открытие диализного центра пройдет на территории Самарской городской больницы № 10
Открытие диализного центра пройдет на территории Самарской городской больницы № 10
Там смогут принять до 220 пациентов. Здравоохранение
254
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
209
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
237
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
228
Весь список
Туризм
7 июля 2018  10:59
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз
В прошлом году Эмираты посетили более 750 тыс. россиян. Туризм
298
5 июля 2018  09:54
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи.
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
249
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
324
Весь список
Образование
6 июля 2018  14:59
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета, сопредседателя Консультативного научного совета Фонда
Нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета, расскажет о том, сможет ли человечество победить болезни
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета,... Образование
257
5 июля 2018  16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца.
Ученые Самарского университета разработали программу, которая разоблачает фейковые изображения
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца.   Образование
234
5 июля 2018  15:07
С 21 по 28 июня в Москве проходил III Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города».
Выпускники Политеха получили сразу два гран-при Всероссийского фестиваля
С 21 по 28 июня в Москве проходил III Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города».   Образование
305
Весь список

Культура
5 июля 2018  13:03
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
248
4 июля 2018  12:59
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
437
4 июля 2018  09:47
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
245
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
791
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1075
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1041
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
337
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1811
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2242
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
848
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
949
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
313
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
469
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2444
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1502
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2696
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
183
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
544
Весь список

Мероприятия
В рамках проекта "Модерн в облаках" в Самаре организованы концертные площадки
6 и 7 июля в Самаре пройдут танцевальные флешмобы
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме ВКС
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда