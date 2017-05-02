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Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

2 мая 2017 23:23
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Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары
После того, как Виктор Кузьмин написал своё письмо, он уволился из администрации города Самара.
Он подверг жесткой критике реализуемую в городе реформу местного самоуправления.

Бывший чиновник самарской мэрии рассказал о конфликте с главой Самары, который, по его словам, вынудил его покинуть свой пост.

Виктор Кузьмин, глава управления по работе с обращениями граждан администрации г.о. Самара, покинул свой пост 2 мая. Причины своего ухода бывший муниципальный служащий самарской мэрии подробно изложил в открытом письме, скан которого разместил на своей страничке в соцсети (мы приводим его ниже. Кликабельно).

Виктор Кузьмин сообщил, что вынужден был покинуть свой пост из-за давления, оказываемого на него со стороны главы города Олега Фурсова.

- Дошло даже до такого абсурда, что я был объявлен одним из вдохновителей "азаровского подполья" в городской администрации, которое, по стойкому убеждению О. Фурсова, стремится опорочить его "светлый образ", "непререкаемый авторитет" и ведет "подрывную работу" против него, - написал в письме Виктор Кузьмин.

Виктор Кузьмин также назвал "провальной" реализуемую в городе реформу местного самоуправления, из-за чего, по его мнению, сформировались достаточно напряженные отношения между Олегом Фурсовым и главами районных администраций, что "сказывается на состоянии городского хозяйства".

- Говоря о реформе местного самоуправления, необходимо отметить, что она не только не привела к кардинальному улучшению состояния города, но скорее порождает управленческий хаос, поскольку реформа не имеет четкого очертания и внятной программы реализации. По факту, формальная самостоятельность внутригородских районов сочетается с неясностью вопросов бюджетирования и финансирования, четкого понимания разграничения полномочий, наполнения доходной части районного бюджета. В этой сфере образовалось много правовых «дыр», которые не урегулированы нормативными актами на протяжении уже более года. В итоге полномочия по решению ряда вопросов не отнесены ни к "городу", ни к "району",- сообщил бывший чиновник самарской мэрии.

Виктор Кузьмин также отмечает выросшие расходы на администрацию Самары.

- При том, что озвучивается важность экономии и рачительности трат бюджетных средств, осуществляются необоснованные и чрезмерные затраты как на городские нужды, так и на материальное обеспечение деятельности администрации и руководства. Это касается многих сфер деятельности администрации города,- сообщает Виктор Кузьмин.

Бывший сотрудник самарской мэрии добавляет, что отдает себе отчет в том, что после публикации письма на него обрушится шквал критики со стороны бывших работодателей, и заверяет все описанное своей личной подписью.

После того, как Виктор Кузьмин написал своё письмо, он уволился из администрации города Самара.

НИАСам - это открытая площадка для дискуссий, и мы готова размещать разные взгляды жителей Самары на процессы, происходящие в регионе.
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