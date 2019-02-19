Открыто движение для грузового и пассажирского транспорта по участку трассы М-5 в Ставропольском районе СО

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Участок с 97 по 129 км на подъезде к Оренбургу в Самарской области остается закрытым для всех транспортных средств.Последствия ДТП на 986 км ликвидированы и движение для всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.