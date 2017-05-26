Открытие дома-музея Эльдара Рязанова в Самаре запланировано на 11 декабря 2017 года

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Напомним, было решено, что музей откроется в доме по улице Фрунзе, 120, в котором Эльдар Александрович провел с семьей первые годы своей жизни. Вдова кинорежиссера Эмма Абайдуллина с радостью восприняла известие об открытии музея в честь мужа и выразила готовность принять участие в его обустройстве и наполнении экспонатами.Создатели проекта решили представить личность Эльдара Александровича многогранно: как режиссера, литератора и мыслителя. Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семьяРязановых), интерактивную и выставочную.Концепция музея также предусматривает появление сувенирной лавки и «музея народной любви».Татьяна Шестопалова сообщила, что все работы идут в плановом режиме. Открытие музея запланировано на 11 декабря 2017 года и станет частью праздничных мероприятий, посвященных юбилею кинорежиссера.Директор Самарского литературного музея Людмила Савченко, которая входит в рабочую группу по созданию дома-музея Рязанова, также отметила, что проект может стать еще одной визитной карточной города.«Музей еще не открылся, а туристические компании уже наперебой задают вопросы о сотрудничестве. В качестве экспонатов в музее будет представлена мебель, которая тогда была включена в интерьер квартиры Рязановых, предметы быта, уникальные фотографии и личные вещи, многие из которых существуют в единственном экземпляре», - пояснила Людмила Савченко, сообщает пресс-служба администрации Самары.