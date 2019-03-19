Открытие Недели детской и юношеской книги – 2019 в Самарской областной детской библиотеке

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В преддверии весенних каникул ежегодно библиотеки проводят Неделю детской и юношеской книги. Программа недели - это всегда праздник читающих детей и взрослых, литературных открытий, интересных встреч.Событие объединит детей разных возрастов - любителей поэзии, волшебных сказок, повестей, рассказов, романов. В этот день ребята встретятся с разными поэтами, девиз Недели в Год театра «Стихи - на сцену!».Всех пришедших ждут розыгрыши книг, флешмоб «Стихи, цветы и дети», театрализация стихов Марины Васильевой, песни детского поэта Ивана Бардина в авторском исполнении. Ребята и взрослые будут играть с рифмами, отгадывать авторов книг и разыгрывать стихи. Состоитсяпрезентация программы Недели детской книги, в течение которой будут проводиться презентации книг и встречи с писателями, семейные мастер-классы и лекции для родителей, театральные постановки и кинопоказы.Закончится мероприятие стихотворным баттлом «ЧитателиVSбиблиотекари», передает пресс-служба облправительства.