Открыта вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»
3 июля 2018 16:09
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Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и помощник полномочного представителя Сергей Валенков поздравили участников окружного проекта в Нижегородской и Пензенской областях.
3 июля 2018 года на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных
войск Минобороны России (г. Кстово, Нижегородская область) открылась вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец – 1». Лагерь «Гвардеец – 2» продолжил работу на территории филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России в Пензе.
На этот раз курс молодого бойца пройдут учащиеся 10-11 классов. С открытием второй смены в Нижегородской области ребят поздравил
заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин:
«Военно-патриотическое воспитание молодежи в современных условиях является одной из важнейших задач государства. Президент России неоднократно отмечал, что это необходимое условие обеспечения внутриполитической стабильности, независимости и поступательного развития страны.
Окружной проект «Гвардеец» позволяет успешно выполнять задачи по военно-патриотической подготовке молодежи. С 2013 года лагерь посетили более 5 тыс. самых активных и ответственных ребят из всех регионов Приволжского федерального округа. В дальнейшем многие из них выбрали путь службы Отечеству в военной и гражданской сферах.
Результаты, которых мы достигли в предыдущие годы, получили высокую оценку на уровне руководства Министерства обороны Российской Федерации, и с прошлого года оборонно-спортивные лагеря приобрели статус «юнармейских». После окончания образовательной и соревновательной программ лагеря вы сможете вступить в ряды «Юнармии» как ее достойные представители, делом доказавшие свое право носить имя «юнармейца». За время пребывания в «Гвардейце» вас ожидает интересная, насыщенная программа, включающая обучающие курсы патриотического и военно-прикладного характера, многочисленные соревнования и конкурсы. Во время стрельб каждый из вас получит возможность взять в руки боевое оружие. Современный защитник Отечества должен быть еще интеллектуально и культурно развит, поэтому для вас подготовлена обширная культурно-развивающая программа».
Игорь Паньшин поблагодарил главу региона Глеба Никитина и правительство Нижегородской области за помощь в организации юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец – 1». После завершения торжественной церемонии открытия юные гвардейцы отправились знакомиться с вооружением и техникой инженерных войск.
Обращаясь к участникам лагеря в Пензе, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков поздравил ребят с открытием второй смены и пожелал им побед, новых друзей и ярких впечатлений. Помощник полпреда подчеркнул, что «проект представляет уникальную возможность познакомиться с жизнью и бытом подразделения Вооруженных Сил России, своими глазами увидеть, как устроена современная армия. Возможно, для многих из присутствующих это станет необходимым импульсом для выбора
жизненного пути и профессии».
Сергей Валенков выразил благодарность за поддержку и помощь в организации лагеря ПФО «Гвардеец – 2» правительству и губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. После завершения торжественной церемонии открытия помощник полпреда в сопровождении руководства лагеря и училища ознакомился с условиями проживания участников второй смены «Гвардеец – 2». В текущем году в проекте Приволжского федерального округа примут участие делегации из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов и представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
ЮОСЛ «Гвардеец» – уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном
содействии Министерства обороны Российской Федерации, ДОСААФ России, правительств Пензенской и Нижегородской областей.
Вторая смена пройдет с 3 по 19 июля. За две смены в лагере «Гвардеец» пройдут военную и спортивную подготовку более 700 детей старшего школьного возраста, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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