Открыть движение по Крымскому мосту планируется в мае, но грузовики смогут проехать по нему лишь в конце 2018 года
20 марта 2018 17:00
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«В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками», — сообщили в Минтрансе, отметив, что исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части моста.
В Минтрансе объяснили решение «оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов».
По данным ведомства, в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.
Глава «Росавтодора» Роман Старовойт, отвечая на вопрос корреспондента РБК, объяснил, что, поскольку «по контракту и технологически» открытие было запланировано на декабрь 2018 года, в данный момент не готовы развязки на подходах к мосту в части примыкания к региональным дорогам. «Чтобы избежать коллапса на подходах и на самом мосту, принято решение открыть движение в первую очередь для легковых машин и автобусов к началу туристического сезона. Грузовые автомобили на этот период будут так же, как и в предшествующие годы, пользоваться паромной переправой, которая существенно разгрузится в летний период», — сказал Старовойт.
Он уточнил, что грузовые автомобили будут следовать старым маршрутом к порту Кавказ. «Поворот с нулевого пикета трассы Анапа — Порт Кавказ будет ограничен знаками «Движение грузового транспорта запрещено», — отметил глава «Росавтодора».
Ранее о возможных ограничениях движения по мосту большегрузного транспорта сообщала ассоциация владельцев и собственников автотранспорта «Дальнобойщик». Ее координатор в Южном федеральном округе Наталья Оськина говорила РБК, что возможный запрет проезда грузовиков по Крымскому мосту в первые 3–4 года обсуждался на совещаниях в Минтрансе.
Ассоциация направляла письма с просьбой разъяснить ситуацию в администрацию президента, главе Крыма Сергею Аксенову, в профильные Минтранс и Росавтодор, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову.
В письме (есть у РБК) автоперевозчики указывали, что запрет на грузоперевозки не соответствует федеральным нормам и одновременно вызывает серьезную обеспокоенность у представителей «добросовестного бизнес-сообщества». Введение такого запрета или ограничений для проезда по Крымскому мосту может негативно отразиться на конкурентном рынке и «создать предпосылки к развитию коррупции при пересечении Керченского пролива», говорилось в обращении, направленном в январе.
В пресс-службе Росавтодора тогда сообщали, что «схема организации дорожного движения сейчас еще разрабатывается совместно с Госавтоинспекцией».
Источник, знакомый с содержанием межведомственных обсуждений, говорил РБК, что ограничения могут затронуть «опасные грузы, например бензовозы, по соображениям безопасности».
В январе о запрете проезда грузовиков говорил и министр транспорта Крыма Игорь Захаров.«В моем понимании по мосту в первую очередь поедут автобусы, затем легковые автомобили. Однозначно, грузовой транспорт пойдет в лучшем случае в конце этого — начале следующего года. Грузовой транспорт, перевозящий опасные грузы, скорее всего, по мосту вообще ходить не будет. Поэтому переправа в том формате работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе и дублирование, она однозначно останется», — отметил он (цитата по ИА «Крыминформ»).
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