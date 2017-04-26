Открылся первый в Самарской области ресурсный центр инклюзивного образования
26 апреля 2017 12:59
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В рамках проекта «На урок – вместе», инициированного компанией IKEA Centres Russia и РООИ «Перспектива», в самарской школе №101 открылась первая в Самарской области ресурсная комната. Здесь сосредоточены самые современные методики, оборудование и материалы для развития инклюзивных образовательных технологий.
Цель создания ресурсного центра – помочь как ученикам с разными формами инвалидности влиться в образовательный процесс, так и учителям повысить свои знания. Комната оборудована специальной клавиатурой для детей с ДЦП, коммуникаторами невербального общения, системой «Нумикон», тактильными дорожками и другим специальным оборудованием. В планах организаторов – передача опыта педагогам из других школ.
Участие в открытии приняли Евгений Карлашов, управляющий торговым центром МЕГА Самара, Ирина Чернакова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности IKEA Centres Russia, Мария Перфильева, руководитель отдела инклюзивного образования РООИ «Перспектива», директор школы №101 Макаров Кирилл Валерьевич, Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Владимировна Козлова, а также представители государственных органов власти и журналисты. Но главными участниками мероприятия стали ученики школы №101. Вместе с директором школы, управляющим торговым центром МЕГА и Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области ребята торжественно открыли ресурсную комнату, перерезав красную ленту.
Самыми запоминающимися моментами мероприятия стали выступления учеников школы №101. В благодарность за открытие комнаты они исполнили для гостей несколько номеров: танец «Моя Россия» от учеников 6-х классов и песня «Сердце Родины моей» в исполнении хора учащихся школы, сообщает пресс-служба IKEA.
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