Отказ от коэффициента мощности для расчета ОСАГО произойдет не раньше 2020 года
9 января 2019 15:07
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Данные коэффициенты являются наиболее спорными в ОСАГО. Но сразу отменить их ни ЦБ, ни страховики не могут. Территориальный коэффициент позволяет компаниям повышать цены на ОСАГО в убыточных регионах. А коэффициент мощности позволяет повышать прибыль за счет покупателей дорогих автомобилей. Так, на автомобили мощностью от 120 л.с. стоимость ОСАГО выше на 40%, или больше 2 тысяч рублей. А для автомобилей мощностью более 150 л.с. стоимость ОСАГО дороже на 60% или около 3,5 тысяч рублей. По данным статистики подавляющее большинство автомобилей имеют мощность от 71 до 100 л.с. И на эти автомобили также действует повышенный коэффициент.
Действующая система расчета не самая справедливая. Добропорядочные водители из убыточных регионов переплачивают за ОСАГО. Кроме того, по данным проведенного исследования мощность двигателя не оказывает влияния на уровень аварийности автомобиля. В связи с этим в будущем планируется убрать оба спорных коэффициента. При этом уточняется, что место жительства водителя в дальнейшем будет влиять на стоимость ОСАГО. Но данная переменная будет менее формальной. Пока не совсем ясно, что именно имеется в виду. Вероятно, страховщики опасаются убыточных регионов, где действуют мошенники и «криминальные автоюристы».
Как пояснил Кирилла Табаков, вместо коэффициента мощности страховые компании могут использовать марку автомобиля. Также стоимость ОСАГО будет зависеть и от самого водителя – его уровня аварийности, стаже вождения, возраста и других новых коэффициентов, которые планируется ввести.
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