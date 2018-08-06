Отец морил 8-летнего сына голодом, а когда тот съел его наркотики, не вызвал 911

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Восьмилетний сын Кёртиса Коллмана по ошибке съел кристаллы метамфетамина, который его отец оставил на блюдце. Голодный ребёнок искал еду и принял наркотики за хлопья. В результате этой страшной ошибки смертельная доза метамфетамина в его крови была превышена в 180 раз. Мужчина понял, что сын умирает, но не стал вызывать скорую помощь, опасаясь привлечь внимание полиции.Спустя четыре часа о ситуации узнали дедушка и бабушка мальчика. Они вызвали медиков, но было поздно — ребёнок умер в больнице. Полиция сразу же арестовала его отца, у которого уже были предыдущие судимости за торговлю людьми и сексуальную связь с несовершеннолетней. Теперь Кёртису Коллману предъявлены обвинения в оставлении в опасности, которое привело к смерти ребёнка. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 50 лет лишения свободы.