Отец Децла впервые увидел внука на прощании с сыном

148

После того как Кирилл поссорился с отцом, он запретил ему видеться с внуком Тони. Первая встреча родственников произошла только сегодня.Сообщается, что 14-летний Тони и Александр постоянно общались друг с другом во время церемонии прощания.Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.Фото: соцсети