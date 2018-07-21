Отечественные работодатели все чаще разрешают сотрудникам приводить на работу собак, кошек и других животных
21 июля 2018 14:37
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В Россию приходит мода на pet-friendly офисы: компании разрешают сотрудникам брать на работу своих кошек, собак и даже ручных крыс. Первой страной, где появилась эта практика, были США, где некоторые компании пустили животных в офисы еще 20 лет назад. Сейчас две трети кадровиков американских компаний считают, что присутствие домашнего питомца положительно сказывается на работе сотрудников и их лояльности. Какие цели ставят перед собой российские работодатели, решившие допустить в офис животных?
Одним из первых в России разрешил сотрудниками приводить на работу их домашних любимцев столичный офис Mars Inc. Компания, которая производит не только шоколад, но и корма для кошек и собак (ей принадлежат бренды Whiskas, Pedigree, Kitekat и др.), внедрила это новшество в августе 2016 года. «Pet-friendly офисы в зарубежных подразделениях Mars существуют уже более 20 лет, — говорит Елена Селиванова, менеджер по корпоративным отношениям российского отделения Mars. — Пообщавшись с нашими коллегами из зарубежных офисов, мы узнали, что возможность приводить на работу животных заметно улучшает атмосферу в коллективе, и решили ввести эту практику и у нас».
Такая возможность появилась после переезда в бизнес-центр «Алкон» у станции метро «Сокол»: руководству удалось договориться с арендодателем о возможности приводить собак на два из четырех этажей здания. «Мы сразу решили, что письменно оговорим все ситуации — это поможет избежать возможных проблем в дальнейшем, — рассказывает Селиванова. — Прежде всего мы сразу обозначили, что разрешаем приводить в офис только собак. Кошки не очень любят, когда их перевозят из одного помещения в другое, а держать в одном пространстве кошек и собак небезопасно». При этом в офисе есть специальная комната, где живут кошки, которые раньше дегустировали корм, а теперь «вышли на пенсию».
Чтобы воспользоваться опцией, сотрудник должен предварительно написать письмо-обязательство, где подтверждает, что его собака здорова, а затем уточнить у соседей по офисному пространству, не против ли они. Появляясь в офисе с собакой, хозяин регистрирует ее на ресепшене и получает желтый флажок «Сегодня я работаю со своим питомцем». Ежедневно в офисе Mars присутствует по три-четыре собаки на каждом из двух этажей. Здесь есть два специальных сотрудника — «омбудсмена», как называет их Селиванова. К ним могут обратиться владельцы животных с вопросами о воспитании своих питомцев, а также сотрудники компании, недовольные поведением приведенных в офис собак.
Селиванова не называет точных затрат на введение новой опции, но уверяет, что расходы были минимальными: потратиться пришлось только на диспенсеры с пакетами для уборки за собаками (их расположили на pet-friendly этажах), изготовление пластиковых беджей для животных и флажки. Отдача от нововведения, по словам Селивановой, с лихвой окупила затраты. «Возможность приводить собаку на работу влияет на формирование позитивной атмосферы внутри коллектива, — замечает она. — Часто бывает, что новые сотрудники, впервые приведя питомца на работу, в течение дня знакомятся со всем этажом. Что касается повышения работоспособности, могу сказать по своему опыту: когда я прихожу в офис с собакой, то успеваю за день сделать больше, чем обычно».
Большинство российских компаний, в офисы которых можно прийти с домашним животным, формально pet-friendly не становились: сотрудникам просто не запрещают это делать. Например, в московском офисе рекламно-коммуникационного агентства BBDO Group на Дербеневской набережной ежемесячно бывает по восемь–десять собак, кошек и других животных, но никакого регламента относительно их присутствия на рабочем месте в компании нет. «У нас действует скорее политика ответственной демократии, когда свобода не есть вседозволенность, — говорит HR-директор BBDO Group Анастасия Алехина. — Сотрудники могут приводить на работу любых питомцев, но только в том случае, если коллеги не возражают. Например, в ИТ-отделе долго жила крыса, в PR-отделе — кролик, а утро административного департамента начиналось с трелей птиц. Но во всех этих случаях животные находились в специальной клетке или вольере, а все сотрудники этих отделов не возражали против их присутствия».
Сергей Верейкин, генеральный директор PR-агентства Mint (входит в BBDO Group), время от времени приводит в офис своего йоркширского терьера. Верейкин уверен, что его присутствие на работе оказывает терапевтический эффект. «Для меня погладить собаку в офисе — это антистресс: бывает, кто-то испортит настроение, а собака его сразу поднимет, — поясняет он. — К тому же какая бы креативная работа ни была, все равно периодически возникает ощущение рутины, а с Йосей есть возможность разнообразить будни».
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) не запрещает сотрудникам приходить на работу со своими домашними животными, но эта возможность ограничивается одним днем — субботой. «Мы негласно ввели такое правило: если тебе приходится работать в субботу, приводи с собой друга, — рассказывает Екатерина Воробьева, руководитель пресс-службы РАЭК. — Никто не злоупотребляет этой опцией даже по субботам, прекрасно понимая, что кому-то это может не нравиться. К тому же иногда самому питомцу комфортнее и безопаснее остаться дома: для не очень социализированного животного встреча с незнакомыми людьми будет стрессом».
Мода на домашних животных в офисе пришла в Россию из США, отмечает Антон Генкин, старший продакт-менеджер австралийской компании — разработчика программного обеспечения Atlassian. «В Америке pet-friendly офисы стали использоваться работодателями как инструмент для удержания сотрудников около 20 лет назад, а потом его стали применять и в других странах, — говорит он. — Сейчас у нас в Сиднее дефицит кадров в ИТ-отрасли, поэтому Atlassian внедрила этот инструмент для привлечения и удержания сотрудников. Я думаю, скоро это станет трендом и в России».
По данным Американской ассоциации производителей зоотоваров, около 20% компаний США разрешают брать в офис домашних животных. Среди них, например, такие гиганты, как Google и Amazon. 76% американских зверей, которые «работают» вместе с хозяевами, — собаки (в офисах Amazon их «трудится» целых 6 тыс.). А в Европе и России компаний, разрешающих появляться на работе с животными, пока немного: как показало исследование, проведенное Nestlé Purina PetCare в 2017 году (опрос среди 3220 респондентов, имеющих постоянную работу и домашнее животное), всего около 12% по всей Европе работают в pet-friendly офисах. В России таких всего 8%. Но каждый второй из опрошенных россиян, держащих домашних животных, хотел бы взять с собой питомца на работу, если бы у него была эта возможность.
В США компании, допускающие в офис животных, зачастую руководствуются научными исследованиями, где говорится о положительном влиянии кошек и собак на рабочие процессы. Например, было неоднократно показано, что присутствие собак и кошек помогает создать в коллективе атмосферу сотрудничества — в присутствии животных работники реже конфликтуют и легче договариваются. Другие исследования свидетельствуют, что такое присутствие снижает уровень стресса в офисе и настраивает людей на позитив.
Опрошенные РБК российские компании, впрочем, подобными соображениями почти не руководствуются. «C точки зрения удержания сотрудников эта опция в российских компаниях стоит далеко не на первом месте, — говорит Алексей Захаров, президент SuperJob. — Но тут вот в чем дело: там, где можно работать с питомцами, как правило, существует еще много всего — можно ходить в шортах, слушать музыку, спать на рабочем месте. Если все это работает в связке, то очень сильно влияет на то, насколько комфортно сотрудникам находиться на рабочем месте».
С тем, что животные на работе не самоцель, а часть комфортной рабочей обстановки, соглашается Анастасия Алехина. «Мы стремимся создать для работников максимально комфортные условия труда. Для тех, у кого есть животные, возможность привести их с собой — просто дополнительная приятная опция, которую мы не запрещаем», — объясняет Алехина. Иными словами, дружелюбие к животным вписывается в востребованную сейчас концепцию неформального офиса, где сотрудники могут чувствовать себя почти так же свободно, как дома.
Считается, что популярность неформального офиса растет по мере того, как в поколении миллениалов — людей, родившихся между 1981 и 2000 годом, — растет доля работающих. Исследования подтверждают, что именно миллениалы больше других категорий ценят возможность приводить на работу домашних животных. Согласно исследованию американской сети ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital, 43% миллениалов и лишь 23% более взрослых людей считают, что работодатели должны разрешать пребывание в офисе животных. Из этого можно сделать вывод, что в ближайшем будущем число pet-friendly компаний в России будет расти.
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