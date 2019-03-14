Отборочный этап конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» продолжится до 10 апреля
14 марта 2019 18:18
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Организаторами конкурса выступают: федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия образования», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы».
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), представившие документы в соответствии с условиями конкурса.
Конкурс проходит в четыре этапа. В рамках первого этапа участники направляют заявку и загружают свои проекты в единую систему экспертной оценки на сайте конкурса www.moyastrana.ru до 10 апреля 2019 года (23:50 по московскому времени).
Второй этап – с 11 апреля по 25 апреля 2019 года. На данном этапе осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа.
Третий этап – с 25 апреля по 20 мая 2019 года. Авторы лучших работ (участники очного этапа) приглашаются для участия в презентации и защиты своих проектов на федеральное очное мероприятие, в ходе которого определяются победители.
Четвертый этап – с 6 по 8 июня 2019 года. Наградят авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.
Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских районов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер.
Лауреатами конкурса признаются авторы работ, набравшие по итогам федеральной заочной экспертной оценки наибольшее количество баллов. Все лауреаты приглашаются для участия на очное мероприятие конкурса. Лауреаты, принявшие участие в очном этапе конкурса, награждаются сертификатами лауреата-участника очного этапа.
Проекты лауреатов конкурса получат информационную поддержку и будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях. Кроме того организаторами предусмотрены специальные призы и мероприятия в рамках отдельных номинаций конкурса, учрежденные партнерами и организаторами конкурса.
Информация о дате, месте и времени проведения очного этапа и награждении лауреатов, а также номинации и критерии оценки конкурсных проектов будет размещена на сайте www.moyastrana.ru.
Скачать положение о конкурсе можно, пройдя по ссылке: http://moyastrana.ru/upload/iblock/f58/f5821659a2bbdc2582153ac6a90dbd64.pdf
Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефонам: +7(499) 993-72-23, +7(905) 186-48-39 или по адресу электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru, передает пресс-служба облправительства.
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