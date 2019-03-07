Отборочный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом» продолжится до 18 марта

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14 января 2019 года в России стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом». Конкурс проходит в два этапа. Заочный, в рамках которого участники направляют заявку и конкурсную работу с указанием номинации на сайт Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом» (konkurs-president.ru), продлится до 18 марта 2019 года. Очный этап пройдет в апреле 2019 года и будет включать в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную и культурную программы.Целью конкурса, организатором которого выступили АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также поддержке Правительства Самарской области, является повышение правовой и электоральной активности молодежи; задачами – сбор и анализ актуальных предложений по развитию государственной политики в различных сферах жизни общества, формирование перечня наказов Президенту Российской Федерации, выработка предложений для включения в национальные приоритетные проекты, формирование предложений для учета в законотворческой деятельности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.Конкурс проводится среди следующих групп участников:- учащиеся общеобразовательных организаций (1–4 класс);- учащиеся общеобразовательных организаций (8–9 класс);- учащиеся общеобразовательных организаций (10–11 класс);- студенты средних профессиональных образовательных организаций;- студенты, аспиранты образовательных организаций высшего образования;- курсанты военных и правоохранительных вузов;- учащиеся организаций дополнительного образования по следующим номинациям:- Эссе на тему: «Если бы я был Президентом – мои три первых указа»;- Рисунок на тему: «Если бы я был Президентом, какой была бы Россия?»;- Видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, что бы я изменил в стране?»;- Проект на тему: «Если бы я был Президентом – моя программа».Конкурсная комиссия в период с 1 февраля по 24 марта 2019 года проводит отбор поступивших работ и определяет участников очного этапа Конкурса. Участие в конкурсе – бесплатное. По итогам конкурса победители награждаются ценными призами и подарками от организаторов и партнеров.Информация о месте и времени проведения очного этапа, а также критерии оценки конкурсных работ и дата награждения также будет размещена на сайте konkurs-president.ru.Контактная информация Организационного комитета: 8-499-653-64-26, 8(917)-586-35-07, адрес электронной почты:konkurs.president@gmail.com, передает пресс-служба облправительства.