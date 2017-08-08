Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»

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Забег будет проходить в двух форматах: командном и «Чемпионат». Участникам командного забега взводами по 10 человек предстоит преодолеть полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений российской Армии. Соревнования учат работать в команде, тренируют выносливость, развивают боевой дух.Участвующие в формате «Чемпионат» проходят трассу под контролем профессиональных судей. Тройки победителей в каждой из категорий смогут отправиться на ежегодный суперфинал забега «Гонка Героев», который пройдет в Казани 9 сентября, где будут разыграны солидные денежные призы, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru