От военных до пришельцев. Правда и мифы о микроволновке

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Сейчас кажется, что они существовали всегда. Если нужно разогреть остывшую пиццу или принесённый из дома обед, не найти на кухне прибора полезней, чем микроволновка. Да, есть те, кто до сих пор побаивается этого чуда техники и считает, что микроволновая печь "повреждает" еду во время приготовления. 8 октября микроволновка празднует день рождения. Рассказываем интересные факты о ней.Из военной лаборатории на кухнюКак и многие другие бытовые приборы, микроволновка была изобретена военными. Изучая сверхвысокочастотное излучение, американский инженер Перси Спенсер заметил, что оно нагревает продукты, попавшие в зону действия магнетрона. Перси Спенсер работал на компанию Raytheon (американский военный производитель радаров), но 8 октября 1945 года запатентовал своё изобретение как обычный гражданский изобретатель. Патент был выдан только в 1946 году, всё-таки только-только закончилась война, не всё получалось сделать быстро.И уже через год та же военная компания Raytheon параллельно с радарами и системами самонаведения выпустила первую микроволновую печь. Высотой это чудовище было почти два метра, весило больше трёхсот килограммов и использовалось исключительно в военных частях и госпиталях для размораживания пищи. Стоила такая чудо-печь мощностью в три киловатта (что лишь вдвое больше чем современные) всего-ничего — 3000 долларов.Долго такая лафа продолжаться не могла, в 1955 году предложили уже гораздо более дешёвую бытовую печь, а в 1962 году японцы из компании Sharp начали выпускать серийные бытовые микроволновки. Вот тут уже цена почти сразу рухнула до приемлемого уровня.Кстати, время от времени в прессе можно встретить рассказы о том, что впервые микроволновое излучение было испытано в СССР. Это не совсем так, микроволновое изучение долго параллельно изучалось и в СССР, и в США, но тут уже первенство принадлежит именно тому, кто первый догадался начать его использовать таким образом.Мифы и легенды о микроволнахПонятно, что для многих микроволновка до сих пор похожа на магию. Лежит еда, ни газа, ни нагревательного элемента не видно, а греется. Более того, она даже горячей становится. Ясное дело — чёрное колдовство, вряд ли полезное для еды.С точки зрения физики ничего сложного или чудесного в конструкции нет. Есть магнетрон в металлической камере, генерирующий сверхвысокочастотные микроволны. Энергия таких колебаний вызывает движение молекул, и их трение друг о друга разогревает пищу. Небольшие круглые отверстия в дверце специально сделаны такого размера, чтобы микроволны не покидали металлической камеры. Именно поэтому нельзя использовать микроволновку с открытой дверцей.Нет, во время работы микроволновка не разрушает структуру воды и пищевых продуктов, превращая полезные микроэлементы в канцерогены. Уж сколько учёные ни изучали продукты, разогретые в микроволновке, они так и не смогли найти разницы с продуктами, не проходившими такой обработки. А у воды вообще нет структуры, конечно, если перед вами не кусок льда.Так что пользуйтесь микроволновкой без сомнения и не волнуйтесь, ничего страшного с вашим обедом не случится.Микроволновка и пришельцыГораздо хуже, когда микроволновая печь самовольно вмешивается в исследования. В 1998 году австралийские ученые в обсерватории зафиксировали необычный сигнал на частоте 2,4 Ггц. Изначально предполагалось, что это сигнал от какого-то космического объекта. Ему даже дали название перитон (в честь сказочного существа).Изучали этот таинственный сигнал, регулярно повторявшийся целых семнадцать лет. Успели выпустить несколько статей с возможными объяснениями, провести конференции и попробовать объяснить, почему этот сигнал ловится исключительно в этой обсерватории. Истина выяснилась только в 2015 году, когда в обсерваторию привезли новое оборудование. Оказалось, что сигнал подавала микроволновая печь из соседнего помещения, когда сигнализировала о приготовлении обеда, а это сигнал давал засветку на чувствительных приборах обсерватории.Тем не менее можно только порадоваться, что у человечества появился такой полезный и нужный прибор. Бояться его не надо, просто не кладите внутрь яйца (они взрываются, и это не шутка), не используйте металлическую посуду (она вызывает возмущения микроволн) и всё будет отлично. Кстати, пора подкрепиться!