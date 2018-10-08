От военных до пришельцев. Правда и мифы о микроволновке
8 октября 2018 08:03
143
Сейчас кажется, что они существовали всегда. Если нужно разогреть остывшую пиццу или принесённый из дома обед, не найти на кухне прибора полезней, чем микроволновка. Да, есть те, кто до сих пор побаивается этого чуда техники и считает, что микроволновая печь "повреждает" еду во время приготовления. 8 октября микроволновка празднует день рождения. Рассказываем интересные факты о ней.
Из военной лаборатории на кухню
Как и многие другие бытовые приборы, микроволновка была изобретена военными. Изучая сверхвысокочастотное излучение, американский инженер Перси Спенсер заметил, что оно нагревает продукты, попавшие в зону действия магнетрона. Перси Спенсер работал на компанию Raytheon (американский военный производитель радаров), но 8 октября 1945 года запатентовал своё изобретение как обычный гражданский изобретатель. Патент был выдан только в 1946 году, всё-таки только-только закончилась война, не всё получалось сделать быстро.
И уже через год та же военная компания Raytheon параллельно с радарами и системами самонаведения выпустила первую микроволновую печь. Высотой это чудовище было почти два метра, весило больше трёхсот килограммов и использовалось исключительно в военных частях и госпиталях для размораживания пищи. Стоила такая чудо-печь мощностью в три киловатта (что лишь вдвое больше чем современные) всего-ничего — 3000 долларов.
Долго такая лафа продолжаться не могла, в 1955 году предложили уже гораздо более дешёвую бытовую печь, а в 1962 году японцы из компании Sharp начали выпускать серийные бытовые микроволновки. Вот тут уже цена почти сразу рухнула до приемлемого уровня.
Кстати, время от времени в прессе можно встретить рассказы о том, что впервые микроволновое излучение было испытано в СССР. Это не совсем так, микроволновое изучение долго параллельно изучалось и в СССР, и в США, но тут уже первенство принадлежит именно тому, кто первый догадался начать его использовать таким образом.
Мифы и легенды о микроволнах
Понятно, что для многих микроволновка до сих пор похожа на магию. Лежит еда, ни газа, ни нагревательного элемента не видно, а греется. Более того, она даже горячей становится. Ясное дело — чёрное колдовство, вряд ли полезное для еды.
С точки зрения физики ничего сложного или чудесного в конструкции нет. Есть магнетрон в металлической камере, генерирующий сверхвысокочастотные микроволны. Энергия таких колебаний вызывает движение молекул, и их трение друг о друга разогревает пищу. Небольшие круглые отверстия в дверце специально сделаны такого размера, чтобы микроволны не покидали металлической камеры. Именно поэтому нельзя использовать микроволновку с открытой дверцей.
Нет, во время работы микроволновка не разрушает структуру воды и пищевых продуктов, превращая полезные микроэлементы в канцерогены. Уж сколько учёные ни изучали продукты, разогретые в микроволновке, они так и не смогли найти разницы с продуктами, не проходившими такой обработки. А у воды вообще нет структуры, конечно, если перед вами не кусок льда.
Так что пользуйтесь микроволновкой без сомнения и не волнуйтесь, ничего страшного с вашим обедом не случится.
Микроволновка и пришельцы
Гораздо хуже, когда микроволновая печь самовольно вмешивается в исследования. В 1998 году австралийские ученые в обсерватории зафиксировали необычный сигнал на частоте 2,4 Ггц. Изначально предполагалось, что это сигнал от какого-то космического объекта. Ему даже дали название перитон (в честь сказочного существа).
Изучали этот таинственный сигнал, регулярно повторявшийся целых семнадцать лет. Успели выпустить несколько статей с возможными объяснениями, провести конференции и попробовать объяснить, почему этот сигнал ловится исключительно в этой обсерватории. Истина выяснилась только в 2015 году, когда в обсерваторию привезли новое оборудование. Оказалось, что сигнал подавала микроволновая печь из соседнего помещения, когда сигнализировала о приготовлении обеда, а это сигнал давал засветку на чувствительных приборах обсерватории.
Тем не менее можно только порадоваться, что у человечества появился такой полезный и нужный прибор. Бояться его не надо, просто не кладите внутрь яйца (они взрываются, и это не шутка), не используйте металлическую посуду (она вызывает возмущения микроволн) и всё будет отлично. Кстати, пора подкрепиться!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 октября 2018 12:05
Жители уже активно делятся вариантами в социальных сетях. Социум
49
8 октября 2018 11:10
Под руководством опытных педагогов студенты учатся приемам психологической помощи, отношению к своему здоровью и конфликтам. Социум
80
8 октября 2018 10:44
В ходе мероприятия участники заложили Аллею Добра. Социум
86
Здравоохранение
6 октября 2018 09:43
Есть места, где требуется справка об отсутствии инвалидности . Если же наоборот, человек с ограниченными возможностями, то в этом случае ему выдают справку... Здравоохранение
109
6 октября 2018 09:41
Для того чтобы подтвердить уважительные причины отсутствия на учебных занятиях, учащимися предоставляется мед справка 095 у . Здравоохранение
109
5 октября 2018 12:58
Закупки на лечение редких заболеваний сократились почти на треть. Здравоохранение
329
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
81
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
87
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
500
Туризм
7 октября 2018 15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год. Туризм
241
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
259
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
704
Образование
5 октября 2018 18:13
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий... Образование
276
5 октября 2018 14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром». Образование
322
5 октября 2018 14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
336
Культура
8 октября 2018 09:14
Коллектив занял второе место. Культура
80
6 октября 2018 10:18
Горожан приглашают на показы французских фильмов на языке оригинала с субтитрами. Культура
307
5 октября 2018 15:47
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает 75-летие. Культура
946
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
425
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1398
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1636
Видео
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
95
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
501
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
443
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
843
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15846
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
873
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
441
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1009
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1045
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2095
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1525
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1684
Мероприятия