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Новости /  Общество /  Социум  

От поля до прилавка. В России запускают систему контроля качества продуктов

10 ноября 2018 17:16
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Специальная маркировка должна проследить путь товара вплоть до стола потребителя. Это защитит интересы всех сторон, а попутно обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции.
Уже будущей весной в России должна заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов — "продуктовая ЕГАИС". Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по итогам правительственного совещания, состоявшегося 31 октября, передаёт life.ru со ссылкой на РБК.

За реализацию программы будут отвечать Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор. В результате покупатели должны узнать о товаре всё: от сбора урожая в поле до передвижения готового продукта на полке супермаркета. Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, считает, что в результате выиграют все стороны: и потребитель, и добросовестный фермер.

— Введение единой государственной информационной системы позволит, с одной стороны, радикально повысить эффективность госконтроля производимой продукции, а с другой — обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей, — комментирует он.

Интересно, что за последние несколько лет жители России намного внимательнее стали стали относиться к выбору продукции — и это является явным признаком развития культуры потребления, уверены эксперты. По данным опроса ВЦИОМа, при равной цене 95% жителей России выберут отечественные овощи, 94% жителей возьмут российскую рыбу и мясо, 91% предпочтёт произведённые в России молочные продукты. 
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Комментарии



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