От каких поступков в самолёте стоит воздержаться, чтобы вас не возненавидели окружающие
9 февраля 2019 22:58
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Самыми раздражающими признали пассажиров, которые, садясь на своё место, занимают оба подлокотника. Для многих это становится настоящей проблемой во время полёта, поскольку на европейских рейсах в подголовнике впереди стоящего кресла располагается телевизор, пульт управления которым интегрирован как раз в подлокотник, чтобы его не утащили из салона самолёта.
— Однажды я летел с парнем, который всё время засыпал и опирался на мой подлокотник, начиная безостановочно переключать мои каналы. Первые несколько раз я его разбудил и вежливо указал на это, но он всё-равно продолжил засыпать на моём пульте и извиняться, — приводит издание слова пользователя с ником spookyfey.
Помимо этого, выяснилось, что многих раздражают пассажиры, которые летят в хвосте самолёта, но во время посадки пытаются пробраться к выходу первыми. Помимо этого, свою порцию нелюбви получили дети, играющие во время полёта в шумные видеоигры.
Также клиентов авиакомпаний раздражают незнакомые соседи, засыпающие на твоём плече, любители откинуть спинку стоящего впереди кресла максимально низко, а также охотники почитать чужую интересную книгу через плечо. Дальше по убыванию идут нескончаемые разговоры людей, которые путешествуют группой, аплодисменты пилоту после полёта, а также люди, которые не прикрывают своё лицо, когда кашляют или чихают.
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