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Новости /  Общество /  Социум  

От Самарской области поступило 17% заявок на конкурс "Лидеры России" по ПФО

16 октября 2018 16:07
90
Мы - в лидерах по активности!
Самарская область проявляет высокую активность на участие в конкурсе "Лидеры России".

От нашего региона поступило 17% заявок по ПФО, мы - в лидерах по активности!

Зарегистрироваться на конкурс очень просто - заполняете анкету на сайте лидерыроссии.рф - и готово, передает пресс-служба детартамента информационной политики СО.  
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Комментарии



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