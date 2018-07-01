От «Ленинграда» до Высоцкого
1 июля 2018 15:56
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FIFA объявила официальным гимном первенства песню продюсера Дипло «Live It Up», которую записали пуэрториканец Никки Джем, американец Уилл Смит и певица из Косово Эра Истрефи. О том, чтобы задействовать в записи артиста из России, речь вообще не шла.
Существует также «спонсорский» гимн «Colors», записанный Джейсоном Деруло. Его продвижением занималась Coca-Cola, как и российской версией, которую исполнил Баста. Ни одна из этих песен не стала ни радиохитом, ни «отрядной» в среде болельщиков. “Ъ” решил, что без гимна на чемпионате никак нельзя, но на эту роль гораздо лучше подходят композиции, которые уже стали «народными».
Перед вами десятка русских песен, некоторые из которых появились еще при Сталине, некоторые — практически на днях. Объединяют их стопроцентная узнаваемость и принадлежность к коллективному футбольному бессознательному. Осталось только проголосовать за ту, которая лучше всего отражает нашу сегодняшнюю любовь к игре.
Голосуем!
«Экстаз» («Ты просто космос, Стас») Ленинград
«Аргентина – Ямайка 5:0» Чайф
«Знаешь ли ты» Максим
«Околофутбола» Федук
«Футбольный марш» Матвей Блантер
«Оле-Оле-Оле» Семен Слепаков
«Вратарь» Владимир Высоцкий
«Футбольная песенка» Лев Ошанин, Анатолий Новиков
«Гандбол» Сплин
«Команда молодости нашей» Александра Пахмутова, Николай Добронравов
Проголосовать. Все композиции полностью здесь.
«Ленинград» — «Экстаз» («Ты просто космос, Стас»)
Прошлогодняя песня группировки «Ленинград», не имеющая никакого отношения к футболу, получила второе дыхание после матча Россия—Египет. По окончании игры песню включил в прямом эфире канала «Россия 1» комментатор Владимир Стогниенко, посвятив ее Станиславу Черчесову. Песню не просто вспомнили — ее стали петь хором, а в одном из дворов Санкт-Петербурга появилось граффити с портретом Черчесова и ударной строчкой «Ты просто космос, Стас». Теперь туристы фотографируются там, как у котельной Цоя. А Владимир Стогниенко 1 июля будет комментировать матч 1/8 финала Россия—Испания.
«Чайф» — «Аргентина—Ямайка 5:0»
Песня группы «Чайф» «Аргентина—Ямайка 5:0» вышла на альбоме 1999 года «Шекогали». Это редкий случай русского хита в стиле регги. Считается, что для слуха и чувства ритма наших соотечественников регги — чуждая материя, но «Аргентина—Ямайка 5:0» стала первой за долгие годы всенародно любимой песней о футболе. До тех пор стопроцентно узнаваемая мелодия была одна — «Футбольный марш» Матвея Блантера.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин написал «Аргентину—Ямайку» в Париже во время чемпионата мира 1998 года. В песне описана реальная ситуация: болельщики команды Ямайки пели грустную песню около Эйфелевой башни после поражения от Аргентины со счетом 5:0.
Максим — «Знаешь ли ты»
Песня Марины Абросимовой, выступающей под сценическим псевдонимом Максим, вышла на ее дебютном альбоме «Трудный возраст» (2006). Никто, и в первую очередь сама певица, не может точно сказать, в какой момент лирическая девичья песня оказалась неофициальным гимном болельщиков «Спартака», а затем стала звучать и на матчах других команд. В YouTube можно найти множество роликов с исполнением песни фанатами, однако так и не ясно, какое из них было первым.
Согласно одной из версий, песню просто включили на стадионе после одного из матчей команды, и она к ней буквально приросла. По словам Максим, болельщики «красно-белых» ходят на ее концерты большими компаниями, а узнавая на улице, восклицают: «Спартак — чемпион!»
Федук — «Околофутбола»
Рэпер Федор Инсаров, он же Федук, стал автором заглавной песни первого отечественного фильма о футбольных болельщиках, что позволило ему набрать определенную популярность в кругах радикальных фанатов. Произошло это задолго до прорыва в мейнстрим с песней «Розовое вино» и последующего выступления в «Вечернем Урганте».
Матвей Блантер — «Футбольный марш»
Мелодии, которая традиционно звучит перед матчами на стадионах России и постсоветских стран, в нынешнем году исполняется 80 лет. Известно, что с просьбой о ее создании к композитору Матвею Блантеру обратился футбольный комментатор Вадим Синявский, а первыми слушателями стали Дмитрий Шостакович и его сын. Длительность композиции — 1 минута. В конце 2000-х Российское авторское общество требовало у Российской футбольной премьер-лиги 0,2% сборов с каждого матча, на котором звучит марш. Однако конфликт был улажен, когда внучка Матвея Блантера заявила, что он «подарил его футбольному сообществу».
Семен Слепаков — «Оле-Оле-Оле»
Песня комика Семена Слепакова появилась на его канале в YouTube 11 июня, незадолго до начала футбольного чемпионата. На данный момент ролик посмотрели более 10 млн раз. Суть песни, если вкратце, состоит в том, что даже Рамзан Кадыров на посту тренера российской сборной не заставил бы ее играть как следует. Вскоре министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров попросил артиста извиниться перед президентом Чеченской Республики. Однако сам Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что песня ему понравилась, и даже опубликовал собственный стихотворный ответ Слепакову.
Уже после победы российской сборной над Египтом Семен Слепаков записал в дуэте с Сергеем Шнуровым песню «Чемпионы», прославляющую подвиги наших футболистов, то есть фактически извинился перед командой и Кадыровым. Но без подвоха там тоже не обошлось.
Владимир Высоцкий — «Вратарь»
Песня была написана Владимиром Высоцким в 1971 году к прощальному матчу Льва Яшина. Это был период, когда Высоцкого еще не показывали по ТВ, и, даже несмотря на просьбы самого Яшина, песня «Вратарь» звучала только на концертах и магнитофонных пленках.
Лев Ошанин, Анатолий Новиков — «Футбольная песенка»
«Появляется живое ощущение того, что и ты, человек уже немолодой, шагаешь вместе с молодостью времени, сбросив с себя груз многих лет. Словно и ты обладаешь способностью за рекордный срок пробежать стометровку, бесстрашно сражаться на ринге, забить великолепный гол в футбольные ворота. С таким ощущением я работал над “Футбольной песенкой”…»
Это фрагмент рассказа композитора Анатолия Новикова о «Футбольной песенке», написанной в 1947 году. Считается, что эта композиция отразила огромный интерес советских граждан к футболу, который стал для них отдушиной после четырех лет войны. К слову, на стадионе «Динамо», упомянутом в припеве, в годы войны работал военно-учебный лагерь, а на футбольном поле в целях маскировки были высажены ели.
«Сплин» — «Гандбол»
Песня группы «Сплин» «Гандбол» с альбома «Новые люди» (2003), конечно, посвящена более популярной игре. Лидер группы Александр Васильев говорил в интервью: «Песня “Гандбол” написана от лица фанатов, которые до того допились-докурились, что уже не понимают, за какой вид спорта они болеют. Жесткая получилась песня».
Известно, что перед чемпионатом мира по футболу 2002 года господину Васильеву предлагали заменить слово «гандбол» на слово «футбол», чтобы она стала гимном сборной России. Однако автор сохранил иронический тон и контркультурный статус песни и не согласился на предложение.
Александра Пахмутова, Николай Добронравов — «Команда молодости нашей»
Песня «Команда молодости нашей» была написана в 1979 году для фильма «Баллада о спорте», своего рода кинопредисловии к Олимпиаде-80. Фильм снял режиссер Юрий Озеров, а текст за кадром прочитал его брат знаменитый футбольный комментатор Николай Озеров. В исполнении Льва Лещенко и особенно Людмилы Гурченко песня «очеловечила» спортсменов, наделила их способностью рефлексировать, переживать не только победы и поражения, но и неизбежное угасание таланта, приближение «тренерской работы». На то, что источником вдохновения для авторов послужил футбол, указывает фраза «Придут честолюбивые дублеры. Дай бог им лучше нашего сыграть».
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