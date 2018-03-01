Осужденные самарской колонии-поселения готовятся к сельскохозяйственным работам

107

Сельскохозяйственные работы станут выполнять специалисты из числа осужденных колонии-поселения №1. Уже сейчас отрабатывается договор между УФСИН России по Самарской области и КП-1 о поставке урожая в исправительные учреждения региона.В скором времени будут закуплены удобрения и посадочный материал. Это картофель, свекла, морковь, капуста и репчатый лук.- В нынешнем году за счет собственного производства все исправительные учреждения полностью обеспечены свежими и солеными овощами, - поделился заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк. – Только картофеля в 2017 году мы заготовили более 1300 тонн, всего же выращено овощей на сумму более 21 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области