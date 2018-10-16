Осторожно: плесень и мышьяк! "Росконтроль" проверил грецкие орехи

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Главной опасностью грецких орехов стало повышенное содержание плесени. Из-за этого образцы брендов VIVA NUT, Natur Foods и "О`кей" попали в чёрный список организации. Причиной появления плесени могло стать неправильное хранение очищенного продукта.Любопытно, что в составе каждого из исследуемых продуктов был обнаружен мышьяк, но в пределах нормы.Проверили эксперты и внешний вид продукта. Лишь образец марки "Солнце востока" не соответствовал высшему сорту. Много претензий у экспертов вызвал и вкус данного продукта.По результатам проверки "Росконтроль" не рекомендовал ни один из образцов к покупке. Добавим, что самый дешёвый и самый дорогой продукты сумели избежать попадания в чёрный список.