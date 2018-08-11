Остановят сердце и изменят пульс. Хакеры научились управлять кардиостимулятором

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Исследователи утверждают, что обнаружили уязвимость ещё в январе прошлого года, однако компания-производитель проигнорировала замечание. После этого специалисты решили продемонстрировать взлом устройства вживую на конференции.Благодаря уязвимости аналитики внедрили вредоносную программу, которая может незаметно для врача-контролера управлять функциями гаджета. Например, менять объёмы выдачи лекарств, частоту пульса и другие настройки.В компании в свою очередь заверили клиентов, что одна из уязвимостей работает лишь на устаревшей версии инсулиновых помп и только в том случае, если пользователь сам поменял базовые настройки и открыл удалённый доступ другим устройствам.