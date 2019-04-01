Остановка "Ипподром" в Самаре сменила название на "Площадь авиаконструктора Ильюшина"

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В Самаре остановка общественного транспорта "Проспект Кирова. Ипподром" официально сменила название. Соответствующее постановление подписано главой городаТеперь остановки называются "Площадь авиаконструктора Ильюшина". Изменения начали действовать с 30 марта.Это связано с тем, что ипподрома в том месте давно нет, зато на кольце стоит самолет Ил-2, автором которого был авиаконструктор Сергей Ильюшин.