Остановка "Ипподром" в Самаре сменила название на "Площадь авиаконструктора Ильюшина"
1 апреля 2019 17:14
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В Самаре остановка общественного транспорта "Проспект Кирова. Ипподром" официально сменила название. Соответствующее постановление подписано главой города Еленой Лапушкиной.
Теперь остановки называются "Площадь авиаконструктора Ильюшина". Изменения начали действовать с 30 марта.
Это связано с тем, что ипподрома в том месте давно нет, зато на кольце стоит самолет Ил-2, автором которого был авиаконструктор Сергей Ильюшин.
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