Особая экономическая зона «Тольятти» попала в рейтинг журнал fDi Magazine

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Особая экономическая зона «Тольятти» попала в рейтинг сразу в двух номинациях – «Развитие инфраструктуры» (Infrastructure upgrades) и «Новые инвестиции» (New investments), что свидетельствует о результатах эффективно проделанной работы. Напомним, что ОЭЗ «Тольятти» входит в престижный мировой рейтинг уже четвертый год подряд.Так, в номинации «Развитие инфраструктуры» отмечаются инвестиционные площадки, которые ведут активную работу по созданию и модернизации всех необходимых объектов инфраструктуры, повышению их пропускной способности и мощности, а также экономии затрат резидентов. В ОЭЗ «Тольятти» данному направлению уделяется особое внимание. На сегодняшний день здесь введено в эксплуатацию 18 объектов инфраструктуры, благодаря чему площадка готова к размещению и подключению к энергоресурсам любого производства. Сейчас активно продвигается вопрос по строительству в особой экономической зоне железной дороги, что станет еще одним существенным преимуществом для инвесторов. Реализация данного проекта позволит повысить транзитный потенциал ОЭЗ и перейти на новый уровень развития резидентам.Номинации «Новые инвестиции» Тольяттинская ОЭЗ удостоилась за реализацию крупного проекта компании «Озон Фарм». Современное фармацевтическое производство, ориентированное на импортозамещение и выпуск лекарственных средств, было запущено в августе 2017 года, при этом инвестиции в развитие данного завода уже составили порядка 1,5 млрд рублей. Успешная реализация проекта послужила для учредителя компании толчком для размещения в ОЭЗ «Тольятти» еще одного предприятия. В конце прошлого года было принято решение о строительстве здесь завода по изготовлению субстанций и готовых лекарственных форм ООО «Мабскейл».«Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что особая экономическая зона «Тольятти» набирает популярность и зарекомендовала себя не только на российском, но и на международном уровне. Мы активно работаем над тем, чтобы оправдывать ожидания наших инвесторов. Полученный результат было бы невозможно достигнуть без слаженной работы команды и поддержки со стороны властей всех уровней. Главное для нашего проекта – это не останавливаться на достигнутом результате», - отметил генеральный директор ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев.Помимо ОЭЗ «Тольятти», в международный рейтинг в разных номинациях вошли еще шесть российских особых экономических зон: «Санкт-Петербург», «Алабуга», «Дубна», «Липецк», «Титановая долина» и «Ступино Квадрат».