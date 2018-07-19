Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров вошел в список 40 самых влиятельных бизнесменов младше 40 лет

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«Его называли русским Марком Цукербергом, но пришло время отбросить этот эпитет и признать собственные достижения Дурова», — говорится в описании его профиля.После того как «ВКонтакте», второй по популярности сайт в России, «перешел в руки предполагаемых друзей Кремля» в 2014 году, Дуров сосредоточился на разработке Telegram, указывает Fortune.К 2018 году число пользователей мессенджера превысило 200 млн человек по всему миру, а сам предприниматель борется с блокировками Telegram в России и Иране, власти которых обвиняют мессенджер в том, что он «используется для организации антиправительственных выступлений», отмечает Fortune.Первое место в рейтинге заняли руководитель Instagram Кевин Систром и создатель Facebook Марк Цукерберг. Второе — основатели сервиса такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер. Третье — сооснователь китайского сервиса услуг Meituan Dianping Ван Синь, чья компания готовится выйти на IPO.В прошлом году в рейтинг молодых предпринимателей Fortune включил русско-канадского программиста и создателя криптовалюты Etherium Виталика Бутерина. Он занимал десятую строку рейтинга.ФСБ в июле 2017 года потребовала у Telegram предоставить ей ключи для декодирования сообщений. Ведомство настаивает, что Telegram использовался террористами при подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в 2016 году.В Telegram предоставить данные ФСБ отказались. Основатель сервиса Павел Дуров заявлял, что он не будет выполнять законы, которые «несовместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.К блокировке Telegram Роскомнадзор приступил 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы.Фото: Reuters