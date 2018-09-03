Орнелла Мути заявила, что хотела бы получить российское гражданство

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— Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство, — приводит РИА "Новости" слова Мути.Актриса также рассказала о своих русских корнях. Так, дедушка итальянской кинозвезды был "медиком при царе, а бабушка была пианисткой". Кроме того, по её словам, в их роду есть певица.— Возможно, именно из-за русских корней наша семья такая артистичная, — добавила Мути.Фото: соцсети