Оргкомитет Самарского любительского кинофестиваля 70/30 проведет первый в 2018 году сбор режиссеров-любителей

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Как передают организаторы встречи, этим киновечером мы вместе с вами:- анализируем итоги рейтинговых кинофестивалей мира в 2017 году с киноаналитиком Никитиной Никитиным;- учимся делать крутой постер вместе с автором «Лучшего постера Самарского кинофестиваля 70/30-2017» Жанной Грачевой;- погружаемся в магию скандинавской мифологии вместе с руководителем студии Dagaz tribe Дарьей Алимовой и ее дебютной работой «Девять защитниц»;- знакомимся с ребятами из творческого объединения «Рассвет», которые пробуют нас напугать своим хоррор-дебютом «КРАМ».И смотрим отборные фильмы с Самарского кинофеста 70/30-2017, среди которых:- психоделика за письменным столом от загадочного Тиэлин Оооооомммммма (Лучший самарский мультфильм-2017);- леденящий кровь фильм «Бабайка» от Владимира Метальникова (Самый страшный фильм 70/30 – 2017);- история Вадима Френкина о роковом повороте дороги и судьбы героев «Переезд» (Лучший самарский фильм-2017);- а также полная версия фильма Николая Дронникова, завоевавшего Приз зрительских симпатий 2017 года, «Здесь был Л.».3 февраляНачало: 17:00Вход свободный.