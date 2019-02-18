Организуется специализированная ярмарка вакансий для жителей ЖК «Южный город»

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20 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 в здании ГБУСО СОШ «Образовательный центр «Южный город» (пос. Придорожный,Николаевский проспект, 50) состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей жилого комплекса «Южный город». Ярмаркуорганизует ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский предложат рабочие места в различных сферах деятельности для граждан, проживающих в жилом комплексе.Специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания,возможности и состояние здоровья граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных - она насчитывает свыше 11000 вакансий.Также желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональнойориентации, профессионального обучения и переобучения, а также по вопросам участия в специальных программах занятости и получениядополнительного профессионального образования.Кроме того, всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара,сведения о вакансиях других регионов страны, вакансиях по временной занятости.Для соискателей рабочих мест подготовят сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости.Все услуги на ярмарке предоставляются бесплатно.Вход свободный, передает пресс-служба администрации Самары.