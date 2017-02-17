Организованы телефоны горячей линии для жителей пос. Мехзавод и мкр. Крутые ключи
17 февраля 2017 11:42
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Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары организована работа телефонов «горячей линии» для инвалидов, престарелых и одиноких граждан, а также для семей с малолетними детьми, проживающих в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи.
Напомним, что 16 февраля произошла утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой 673 дома в Красноглинском районе Самары. В результате жилые дома и 15 социальных объектов остались без холодного водоснабжения. В настоящее время на месте работают специалисты СКС и оперативные группы областного МЧС и Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области. Для жителей организован подвоз воды бойлерами.
На телефоны «горячей линии» - 332 24 49 и 950 03 13 – могут обращаться те, кому тяжело самостоятельно принести домой воду из бойлеров. Кроме того, по вышеуказанным номерам можно сообщить о людях, которые нуждаются в помощи, а также узнать места размещения бойлеров с питьевой водой, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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