Организация Крещенских купаний на водоемах будет зависеть от погодных условий
14 января 2019 19:41
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«Все будет зависеть от ледовой обстановки. Температура на улице нестабильна. Из-за течения на Волге вымывается лед, который по своей структуре неоднороден. В среду, 16 января, ГУ МЧС России по Самарской области даст свои рекомендации по поводу проведения купаний в Волге на Крещение», — отметил заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара Евгений Вдовин.
По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Виктора Ненашева, в случае, если МЧС примет положительное решение по организации купелей, для оборудования места для Крещенских купаний уже все готово.
К оборудованию купели на Полевом спуске предъявляют особые требования. В частности, прорубь сделают с деревянным дном на глубине не более 1,5 метров. Также должны быть предусмотрены ограждения, чтобы людей не унесло под лед. Рядом с местом омовения будут дежурить спасатели и медики, также предусмотрены раздевалки.
В связи с неустойчивыми погодными условиями лед на Волге в акватории Самары хрупкий, около берега в некоторых районах его толщина не превышает 5 см, есть промоины. Напомним, в прошлом году на Полевом спуске окунулись в ледяную воду более 2000 человек, ещё около 6000 человек поддерживали купающихся на берегу. Как говорят правоохранители, такое скопление людей на хрупком льду не менее опасно.
По данным МЧС, в этом году все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах. За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах Самары и в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.
Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, беременность и детский возраст. Медики считают любое, даже самое легкое недомогание должно стать причиной отказа от купания в проруби, также погружению должно сопутствовать предварительное двухнедельное закаливание.
«Нужно поесть перед купанием, желательно больше белка. Одежда должна быть многослойной из натуральных материалов. Алкоголь и мороз вещи не совместимые и смертельно-опасные. Алкоголь децентрализует кровообращение. Практически все люди, погибшие на морозе, употребляли алкоголь», - говорит Александр Муравец, главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики».
Православная церковь не говорит, что обряд омовения в проруби обязательная часть праздника Крещения.
«По церковным канонам единственное правильное и обязательное участие в празднике Крещения это посещение службы в Храме и Причастие. Церковь не призывает и не запрещает купания в купели. Но если человек четко понимает, что его здоровье оставляет желать лучшего, зачем испытывать судьбу? Искушать Господа без нужды, наверное, не стоит», - говорит Максим Кокарев, протоиерей, и.о. ректора Самарской духовной семинарии, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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