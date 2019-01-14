Организация Крещенских купаний на водоемах будет зависеть от погодных условий

72

Сегодня в пресс-центре МАУ «Самарская газета» состоялась пресс-конференция на тему организации Крещенских купаний. В ночь на 19 января 2019 года православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Будет ли оборудована традиционная купель для купаний на Полевом спуске на набережной реки Волга в Самаре, зависит от рекомендаций Главного управления МЧС по Самарской области.«Все будет зависеть от ледовой обстановки. Температура на улице нестабильна. Из-за течения на Волге вымывается лед, который по своей структуре неоднороден. В среду, 16 января, ГУ МЧС России по Самарской области даст свои рекомендации по поводу проведения купаний в Волге на Крещение», — отметил заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара Евгений Вдовин.По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Виктора Ненашева, в случае, если МЧС примет положительное решение по организации купелей, для оборудования места для Крещенских купаний уже все готово.К оборудованию купели на Полевом спуске предъявляют особые требования. В частности, прорубь сделают с деревянным дном на глубине не более 1,5 метров. Также должны быть предусмотрены ограждения, чтобы людей не унесло под лед. Рядом с местом омовения будут дежурить спасатели и медики, также предусмотрены раздевалки.В связи с неустойчивыми погодными условиями лед на Волге в акватории Самары хрупкий, около берега в некоторых районах его толщина не превышает 5 см, есть промоины. Напомним, в прошлом году на Полевом спуске окунулись в ледяную воду более 2000 человек, ещё около 6000 человек поддерживали купающихся на берегу. Как говорят правоохранители, такое скопление людей на хрупком льду не менее опасно.По данным МЧС, в этом году все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах. За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах Самары и в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, беременность и детский возраст. Медики считают любое, даже самое легкое недомогание должно стать причиной отказа от купания в проруби, также погружению должно сопутствовать предварительное двухнедельное закаливание.«Нужно поесть перед купанием, желательно больше белка. Одежда должна быть многослойной из натуральных материалов. Алкоголь и мороз вещи не совместимые и смертельно-опасные. Алкоголь децентрализует кровообращение. Практически все люди, погибшие на морозе, употребляли алкоголь», - говорит Александр Муравец, главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики».Православная церковь не говорит, что обряд омовения в проруби обязательная часть праздника Крещения.«По церковным канонам единственное правильное и обязательное участие в празднике Крещения это посещение службы в Храме и Причастие. Церковь не призывает и не запрещает купания в купели. Но если человек четко понимает, что его здоровье оставляет желать лучшего, зачем испытывать судьбу? Искушать Господа без нужды, наверное, не стоит», - говорит Максим Кокарев, протоиерей, и.о. ректора Самарской духовной семинарии, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации