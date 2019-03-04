Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве

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Корпорация обещает вернуть билеты в свободную продажу, если расследование подтвердит нарушения."Корпорация распорядилась... приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", - сказано в сообщении.Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции пресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение" на вторичном рынке."Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля", - цитирует его "Кан".В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.