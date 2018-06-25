Организаторы Фестиваля болельщиков FIFA предлагают заранее выбирать площадку для просмотра матчей

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Чтобы гарантированно посмотреть долгожданную игру, организаторы советуют приходить на Фестиваль заранее. За два, а лучше - за три часа до начала игры. В этом случае можно быть на сто процентов уверенным, что окажешься в эпицентре футбольного праздника.Если не получилось прийти раньше, есть вероятность, что площадка будет полностью заполнена, поэтому имеет смысл подумать об альтернативных площадках для просмотра матча. Например, в барах и ресторанах. Накал спортивных страстей там ничуть не уступает.В Самаре свыше 140 баров, кафе и ресторанов транслируют матчи ЧМ-2018. В дни проведения всех матчей Чемпионата мира по футболу гостей особо ждут рестораны, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.За подробной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в рестораны и кафе. Подробная информация представлена на сайтах и в аккаунтах заведений социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации Самары.