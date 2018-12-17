Органам ЗАГС Самарской области 100 лет
17 декабря 2018 16:45
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С момента образования органы ЗАГС имели разную ведомственную подчиненностью. Сегодня предоставлением услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, оказанием правовой помощи населению на территории региона занимаются 46 отделов ЗАГС и 2 Дворца бракосочетания. Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются более 500 тысяч человек, регистрируется свыше 122 тысяч актов гражданского состояния. Каждый житель губернии обращается в орган ЗАГС за получением государственной услуги или бесплатной юридической помощи.
«Сегодня архивы ЗАГСов являются настоящей летописью судеб целых поколений, неотъемлемой и очень важной частью истории нашего региона, - говорится в поздравлении Главы региона Дмитрия Азарова. – За 100 лет органами ЗАГС зарегистрировано более 11 миллионов актов гражданского состояния. Без этих сведений невозможна работа многих государственных структур регионального и федерального уровней. За годы и десятилетия своего развития ваша служба прошла большой путь. На смену рукописному труду сотрудников ЗАГСов пришли современные автоматизированные системы. Создание ЕГР записей актов гражданского состояния – очередная веха на этом пути. И сегодня от вашего профессионализма и ответственного отношения к делу зависит выполнение государственной задачи по формированию к 2022 году единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Не менее важную работу вы проводите по реализации демографической политики государства, вносите важный вклад в укрепление института семьи, социальное благополучие региона. Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, высокую ответственность и профессиональную компетентность».
Важность и значимость службы подчеркнул и Александр Нефёдов: «В прошлом году вами было зарегистрировано более четверти миллиона юридических действий, - обратился к присутствующим он. – И с каждым годом эта цифра только увеличивается. Жизнь связывает нас с органами ЗАГС, начиная с первого документа – свидетельства о рождении, далее заключение брака, рождение детей. Спасибо за то, что ваши трудовые будни становятся яркими и памятными событиями жизни каждого из нас!»
По количеству зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий Самарская область занимает 4 место в Приволжском федеральном округе (после Республик Татарстан, Башкортостан и Нижегородской области). В 2017 году органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано более 121,5 тысячи актов гражданского состояния, из них: о рождении – 34 932 акта, о заключении брака – 22 551 акт и др.
В настоящее время у граждан есть возможность, не выходя из дома, подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг электронное заявление на государственную регистрацию по 5 актам гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), смерть).
Через пять лет ЕГР ЗАГС станет основой для создания Регистра населения – федерального ресурса, который должен связать сведения о жителях страны из различных информационных ресурсов. И это позволит исключить необходимость многократного информирования гражданами органов государственной власти и местного самоуправления о наступлении тех или иных событий в жизни человека. А уже через год (к 2020 году) в Самарской области в электронную форму должны быть переведены более 10,7 миллионов записей актов гражданского состояния, что позволит минимизировать объем документов, запрашиваемых у граждан при регистрации актов гражданского состояния, сократить сроки оказания данных услуг, перейти к юридически значимому электронному документообороту в рамках Российской Федерации и в итоге повысить качество оказания услуг населению.
На территории всех муниципальных образований органами ЗАГС в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и заинтересованными организациями проводятся мероприятия, направленные на укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства, развитие и пропаганду лучших семейных традиций.
Управлением ЗАГС реализуются - проект «Крепкая семья – сильная губерния» по чествованию юбиляров семейной жизни, акция «ТРИумф семьи» по чествованию многодетных семей, в которых родился третий и последующий ребёнок.
В рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности (8 июля 2018 года) состоялись 514 торжественных государственных регистраций заключения брака, чествование более 400 пар юбиляров семейной жизни.
В Самарской области День семьи, любви и верности отмечается с 2009 года. За 9 лет общественной наградой - медалью «За любовь и верность» награждено 490 семей губернии. В их числе – участники и ветераны Великой Отечественной войны, почетные жители городских округов и муниципальных районов региона, многодетные семей и семьи, воспитывающие приемных детей, много трудовых династий (династии рабочих, сельских тружеников, учителей, врачей, спортсменов, военных и др.).
В рамках совместного проекта управления ЗАГС и министерства здравоохранения Самарской области «Здоровая семья – здоровая нация» проводится информационно-просветительской работы среди молодых людей, желающих вступить в брак, ориентирующей вести здоровый образ жизни, рожать здоровых детей.
С 2011 года управлением ЗАГС Самарской области в целях поддержания культурного наследия и национальных традиций проводится Фестиваль национальных свадеб – торжественные государственные регистрации заключения брака и чествования юбиляров супружеской жизни с элементами этнокультурных свадебных традиций. В 2018 году для 253 пар новобрачных, а также для юбиляров супружеской жизни проведены церемонии бракосочетания и чествования с участием представителей национальных культурных центров, творческих народных коллективов региона, передает пресс-служба облправительства.
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