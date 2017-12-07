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Новости /  Общество /  Социум  

Орешкин перечислил меры по борьбе с бедностью в России

7 декабря 2017 22:45
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Среди них — строительство яслей, которое поможет молодым матерям скорее выйти на работу и увеличить доход семьи.
Как сообщает РБК, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, одной из главных проблем, которая мешает экономическому росту, является бедность. Об этом глава ведомства заявил в интервью изданию «Газета.ру».

При этом Орешкин перечислил ряд мер, которые разрабатывались в течение 2017 года. «Многие элементы демографической программы, поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума к концу 2018 года — это те решения, которые влияют на снижение бедности. Кроме того, у нас возобновился экономический рост и рост доходов. Зарплаты у нас растут на 4% в реальном выражении, по последней оценке. Это также способствует снижению бедности», — заявил Орешкин.

Далее он рассказал, что снижение дохода ниже определенного уровня не обязательно означает, что семья действительно становится бедной. «Бедные — это означает, что текущий уровень дохода ниже определенного уровня. При этом у семьи могут быть сбережения, которыми они могут пользоваться. Они могут пользоваться помощью родственников. У них могут быть активы, это может быть вполне обеспеченная семья, но уровень дохода опускается ниже определенного уровня. Почему опускается? Вот мы представим себе молодую семью, где рождается ребенок. Значит, мать зачастую уходит в декретный отпуск. И доход такой семьи падает очень резко. И как раз вот такая семья сразу попадает в категорию бедных», — заключил министр.

По словам Орешкина, семья может «статистически» попасть в категорию бедных, но при этом «они могут жить вполне нормальной жизнью». Для благосостояния таких семей важно, чтобы после рождения ребенка женщина могла раньше выйти на работу. Но в стране проблема с детскими учреждениями для детей от полутора до трех лет, поэтому разработана программа строительства яслей. «Эта часть программы будет помогать бороться с бедностью. Она будет позволять тем матерям, которые хотят выйти на работу раньше, оставить ребенка в яслях и тем самым увеличить доход семьи и оказать положительный вклад в численность рабочей силы и общий положительный эффект на экономический рост», — заявил министр.

По его словам, само строительство яслей также будет способствовать экономическому росту, поскольку повысит загрузку производственных мощностей в строительстве.

Тему бедности затронул также премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью журналистам пяти российских телеканалов 30 ноября. По его словам, бедность является «одной из самых кричащих проблем» современной российской экономики. «Естественно, что сама бедность является обратной стороной недоразвитости экономики», — сказал он. Медведев отметил снижение количества бедных за последние 15 лет и предостерег от абстрактных призывов бороться с бедностью: это «абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения, именно тех, кому нужно помогать», объяснил журналистам премьер.

Медведев также заявил о начале роста реальных доходов. По его словам, уровень реальных зарплат по итогам года вырастет примерно на 3%, а уровень номинальных зарплат — примерно на 7%. «Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут», — констатировал он.

В марте 2017 года вице-премьер Ольга Голодец заявила об особом, уникальном типе бедности в России — бедности работающего населения. По ее словам, в России около 5 млн человек работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, что остаются за чертой бедности.



Фото: Артем Коротаев / ТАСС


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