Оренбургские танкисты проведут стрельбы из Т-72Б3 в Самарской области
21 августа 2017 11:31
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Танкисты Центрального военного округа из Оренбургской области на танках Т-72Б3 прибыли на Рощинский полигон Самарской области для участия в приволжской части Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017». Они проведут здесь показные стрельбы 25 августа.
В этом году командованием было принято решение показать на форуме практические действия танкистов в преддверии их профессионального праздника, а для безопасности зрителей использовать холостые снаряды.
Самарская часть военно-технического форума «АРМИЯ-2017» стартует в 15:00 ч. 25 августа на Рощинском полигоне и продлится три дня. В нем будут представлены более 100 единиц современной и раритетной военной техники и свыше 200 единиц вооружения и экипировки. На время проведения форума из Самары в п. Рощинский будет ездить дополнительный общественный транспорт (139 маршрута), сообщает пресс-служба ЦВО.
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