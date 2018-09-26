Оренбургские платки, гжель и хохлому начали подделывать за рубежом
26 сентября 2018 23:38
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— Это касается продукции народно-художественного промысла — оренбургских платков, это хохлома, гжель, которые стали подделывать наши зарубежные коллеги, — сказал Мантуров.
Как отмечается, данное заявление министр сделал, подводя итоги заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Вместе с тем Мантуров подчеркнул, что масштабы имитируемой продукции в рамках страны несущественны.
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