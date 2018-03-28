Опубликован свежий Топ-10 популярности кроссоверов в России
28 марта 2018 15:44
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Как и ранее безусловным лидером сегмента остается Hyundai Creta, дилеры корейского бренда отчитались о 5 937 проданных машинах. «Крета» ещё более укрепила свое лидерство, показатели нынешнего февраля у этой модели на целых 46.4% лучше, чем статистика продаж за февраль прошлого года. На второй позиции с солидным отставанием идет Renault Duster, в прошлом месяце он разошелся тиражом в 3 659 штук (+12.9%). На третье место поднялась Lada 4x4, которую, считая иначе, можно назвать лидером рынка в сегменте «настоящих внедорожников». Показатели полноприводника волжан: 2 678 продаж (+32.3%).
На четвертой строчке списка Renault Kaptur, с результатом 2 667 штук (+45.1%). Далее Volkswagen Tiguan, чей показатель составил 2 523 проданных авто (+44.9%). На шестом месте Kia Sportage, с показателем 2 469 продаж, и с самым солидным в первой десятке приростом показателей: +67.5%. На седьмом месте Chevrolet Niva (2 328 продаж), далее Toyota RAV4 (2 060 штук), потом Nissan Qashqai (1 882), и замыкает «горячую десятку» самых востребованных SUV и внедорожников февральского рынка страны Nissan X-Trail, с 1 709 продажами.
Как видно, большинство популярных моделей сегмента улучшили статистику, воспользовавшись удачной конъюнктурой. Некоторый неуспех наблюдался только у Toyota RAV4 и Nissan X-Trail, которые продемонстрировали снижение статистики продаж, на 8.2% и на 4%, соответственно, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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