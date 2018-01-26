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Новости /  Общество /  Социум  

Опубликован список из 10 моделей, претендующих на звание «Лучшего авто года»

26 января 2018 23:23
309
Большая часть перечисленных авто либо уже доступны для покупки в России, либо доберутся до нашего рынка в перспективе.
Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года 2018» продолжает трудиться, вынося оценки моделям-соискателям. Ранее в сентябре были названы списки претендентов на награду по пяти категориям: за лучший дизайн, «зеленый» автомобиль, спорткар, представительское авто и city-кар. Главный приз будут вручать на Нью-Йоркском Автосалоне в конце марта, а сейчас опубликован список из 10 моделей, которые прошли строгий отбор и поучаствуют в финальной «гонке» за звание Самого Лучшего.

В перечне следующие названия: Kia Stinger, Range Rover Velar, Nissan Leaf, BMW X3, Alfa Romeo Giulia, Land Rover Discovery, Toyota Camry, Mazda CX-5, Volvo XC60, Volkswagen T-Roc.

Как видим, большая часть перечисленных авто либо уже доступны для покупки в России, либо доберутся до нашего рынка в перспективе. Нет шанса увидеть в продаже у нас разве что Alfa Romeo Giulia и VW T-Roc.

В вечном заочном споре «японцев» и «немцев» за право считаться местом создания самых лучших автомобилей планеты в этот раз преимущество за японцами: Страна Восходящего солнца делегировала в список финалистов 3 модели, а Германия — 2 штуки, ещё 2 авто представляют Великобританию, и по одной машине от Италии, Швеции и Южной Кореи  samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



Социум
26 января 2018  23:23
Большая часть перечисленных авто либо уже доступны для покупки в России, либо доберутся до нашего рынка в перспективе.
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